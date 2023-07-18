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«Бавария» готова расстаться с Киммихом

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.
18 июля 2023 14:15
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих доступен для продажи.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Kicker Георг Холзнер, 28-летний футболист больше не входит в число неприкосновенных игроков команды. Если «Бавария» получит выгодное предложение за трансфер Йозуа, то руководство клуба будет готово обсудить сделку.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Киммихе заинтересован наставник «Барселоны» Хави. Контракт хавбека с «Баварией» рассчитан до июня 2025 года.

В минувшем сезоне Киммих провел 47 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и 11 результативными передачами.

источник: Kicker
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