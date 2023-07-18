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Дмитрий Кузнецов: Христо Стоичков хотел поработать в России

Экс-игрок испанских клубов поделился воспоминаниями.
18 июля 2023 14:33
автор: Александр Кожевников

Экс-футболист ЦСКА и главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о дружбе с игроками «Барселоны» во время выступлений в испанской лиге.

«Самый статусный человек в Испании, с которым общаюсь по сей день? Христо Стоичков. Он сейчас в Болгарии, а лет десять назад даже хотел в России поработать спортивным директором. Не помню, какой клуб это мог быть. Христо — топ-футболист! Да в те времена я со всеми игроками «Барселоны» пересекался, в том числе с Куманом и Лаудрупом. Все-таки в одном городе играли», приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Кузнецов перебрался в Испанию в 1992 году. Он выступал в испанском первенстве на протяжении пяти лет, после чего вернулся в Россию.

В Испании Кузнецов поиграл за такие команды, как «Эспаньол», «Лерида», «Алавес» и «Осасуна».

источник: «Спорт-Экспресс»
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