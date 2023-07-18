Кузнецов считает, что Кузяев может проявить себя в «Гавре»

Экс-футболист ЦСКА и главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о переходе Далера Кузяева в «Гавр».

«Надо подождать. Он уехал в клуб, который только вышел из второго дивизиона. Но если Кузяев себя проявит, пойдёт дальше!» — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Напомним, контракт Кузяева с санкт-петербургским «Зенитом» истёк в конце июня 2023 года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. В итоге футболист перебрался во французский «Гавр» и заключил двухлетнее соглашение.