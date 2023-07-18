Карраскаль склоняется к переходу в московское «Динамо»

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль готов покинуть клуб этим летом, наиболее предпочтительным вариантом для игрока является московское «Динамо». Об этом сообщают источники «Советского спорта» в окружении футболиста.

Сегодня в телеграм-канале Ивана Карпова появилась информация о том, что Карраскалем интересуются «Динамо», «Зенит» и греческий ПАОК. Сам колумбиец не против сменить клубную прописку, вариант с бело-голубыми является для него наиболее предпочтительным. Хотя игрок также не против перейти в греческий ПАОК, если он сможет удовлетворить его финансовые аппетиты.

Напомним, полузащитник перешёл в ЦСКА в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейт» на правах аренды, в мае армейцы выкупили трансфер игрока.