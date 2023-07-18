В «Сочи» назвали задачу команды на новый сезон РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о задаче, поставленной перед клубом в преддверии старта нового сезона российскиой Премьер-лиги.

«Мы ставим задачу попасть в верхнюю часть таблицы. Просто войти в топ-8 или постараться финишировать повыше? Думаю, что постараться. Мы были серебряными призёрами, поэтому хотим быть наверху. А какие будут результаты, покажет только время», - приводит слова Рубашко «РБ Спорт».

Напомним, в следующем сезоне главным тренером команды станет Дмитрий Хохлов.