ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Сочи» назвали задачу команды на новый сезон РПЛ

В новом сезоне клуб будет возглавлять Хохлов.
18 июля 2023 15:38
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о задаче, поставленной перед клубом в преддверии старта нового сезона российскиой Премьер-лиги.

«Мы ставим задачу попасть в верхнюю часть таблицы. Просто войти в топ-8 или постараться финишировать повыше? Думаю, что постараться. Мы были серебряными призёрами, поэтому хотим быть наверху. А какие будут результаты, покажет только время», - приводит слова Рубашко «РБ Спорт».

Напомним, в следующем сезоне главным тренером команды станет Дмитрий Хохлов.

источник: «РБ-Спорт»
Шунин уверен, что игра «Динамо» изменится
Клуб возглавил Марцел Личка.
18.07.2023 15:40
Футбол
автор: Александр Кожевников
Карраскаль склоняется к переходу в московское «Динамо»
Карраскаль склоняется к переходу в московское «Динамо»
Футболист также не против перейти в греческий ПАОК.
18.07.2023 14:49
Футбол
автор: Никита Плохих
Кузнецов считает, что Кузяев может проявить себя в «Гавре»
Далер перебрался во Францию.
18.07.2023 14:35
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дмитрий Кузнецов: Христо Стоичков хотел поработать в России
Экс-игрок испанских клубов поделился воспоминаниями.
18.07.2023 14:33
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Бавария» готова расстаться с Киммихом
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.
18.07.2023 14:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Олич объяснил, почему Марио Фернандес выбрал «Зенит»
Марио перешёл в Санкт-Петербург из ЦСКА.
18.07.2023 13:46
Футбол
автор: Александр Кожевников
Первая женщина-тренер в английском футболе покинула мужскую команду спустя две недели
Специалист проведёт ещё два матча в качестве наставника.
18.07.2023 13:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Суд оправдал Райана Гиггза по делу об избиении девушки
Экс-игроку грозило пять лет тюрьмы.
18.07.2023 13:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
Известно имя игрока, которого «Зенит» может получить от «Палмейраса» в обмен на Вендела
Стоимость футболиста оценивается в один миллион евро.
18.07.2023 13:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.