Шунин уверен, что игра «Динамо» изменится

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о стиле игры команды при новом наставнике Марцеле Личке.

Напомним, что 45-летний специалист возглавил клуб в межсезонье. Ранее Личка возглавлял «Оренбург».

«Я уверен, что игра команды точно изменится. Многое изменилось на тренировках, и наш футбол меняется. Как сказал наш главный тренер, болельщикам неинтересно приходить на трибуны и не видеть голов, так что будем много забивать. Конечно, при этом могут быть и проблемы в обороне, но постараемся этого избежать. Тренер сказал: «Можете выиграть хоть 6:5, но главное, чтобы победили», - приводит слова Шунина официальный сайт команды.