От услуг Кокорина отказались все команды Италии, игрок не собирается возвращаться в Россию

Итальянских клубы отказались от возможности подписания российского нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает Sport24.

Как информирует источник, кандидатуру Кокорина предлагали аутсайдерам Серии A и командам, выступающим в Серии B, однако все они не захотели подписывать форварда. Потенциальных покупателей отпугнула высокая зарплата россиянина.

Ожидается, что Кокорин может продолжить карьеру в Израиле, Кипре или Турции. При этом футболист не хочет возвращаться в Россию.

Напомним, вторую половину минувшего сезона Кокорин провёл в кипрском «Арисе», которому помог стать чемпионом и обладателем Кубка страны, а также стал лучшим игроком сезона.

Всего на его счету 30 матчей за кипрский клуб, в которых он забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач. В настоящее время трансферная стоимость футболиста составляет один миллион евро.