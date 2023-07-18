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От услуг Кокорина отказались все команды Италии, игрок не собирается возвращаться в Россию

Кокорин ищет другие варианты за рубежом.
От услуг Кокорина отказались все команды Италии, игрок не собирается возвращаться в Россию
18 июля 2023 16:23
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Итальянских клубы отказались от возможности подписания российского нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает Sport24.

Как информирует источник, кандидатуру Кокорина предлагали аутсайдерам Серии A и командам, выступающим в Серии B, однако все они не захотели подписывать форварда. Потенциальных покупателей отпугнула высокая зарплата россиянина.

Ожидается, что Кокорин может продолжить карьеру в Израиле, Кипре или Турции. При этом футболист не хочет возвращаться в Россию.

Напомним, вторую половину минувшего сезона Кокорин провёл в кипрском «Арисе», которому помог стать чемпионом и обладателем Кубка страны, а также стал лучшим игроком сезона.

Всего на его счету 30 матчей за кипрский клуб, в которых он забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач. В настоящее время трансферная стоимость футболиста составляет один миллион евро.

источник: Sport24.ru
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