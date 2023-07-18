В «Родине» прокомментировали запрет ФИФА на регистрацию новичков

Пресс-атташе «Родины» Артем Лисовский отреагировал на информацию о запрете ФИФА на регистрацию новичков.

В клубе отметили, что это связано с тем, что словенский футбольный клуб «Браво» обратился с жалобой в ФИФА за задолженность по трансферному контракту защитника Мити Крижана.

«В настоящий момент вопрос находится в финальной стадии решения. Средства от ФК «Родина» транзитом через один из европейский банков поступили на кредитный счет одного из словенских банков. Ожидаем, что это произойдет в самое ближайшее время, после чего рассчитываем, что запрет ФИФА на регистрацию новых игроков будет снят», - приводит слова Лисовского.