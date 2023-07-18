Футболистка «Челси» Абдуллина попала в стартовый состав женской сборной России на матч с Ираном

Женская сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч против национальной команды Ирана.

Отметим, что с первых минут выйдет футболистка английского «Челси» Алсу Абдуллина.

Россия: Ананьева, Смирнова, Плешкова, Братко, Абдуллина, Андреева, Шарифова, Федорова, Жаркова, Бизенкова, Машина.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 18 июля, в Новогорске. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Эльвирой Нурмустафиной из Казахстана. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.