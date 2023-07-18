«Зенит» рассказал, сколько на самом деле весит Марио Фернандес (видео)

Санкт-петербургский «Зенит» в своем канале опубликовал юмористический ролик с взвешиванием защитника Марио Фернандеса.

По сюжету представитель медицинской службы «Зенита» проводит взвешивание нескольких людей — один из мужчин и генеральный директор петербуржцев Александр Медведев получают отказ на переход в петербургский клуб из-за слишком большого веса. Медведев показывает вес 104,2 кг.

Последним процедуру взвешивания проходит Фернандес, его вес составил 85,25 кг, что позволило ему получить добро на переход в состав сине-бело-голубых.

Клуб с юмором отреагировал на слухи о том, что у Фернандеса обнаружен лишний вес, из-за чего трансфер может сорваться. Позже эту информацию опроверг как футболист, так и представители «Зенита».