Олич считает, что Акинфеев смог бы заиграть в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист и тренер ЦСКА Ивица Олич считает, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев смог бы заиграть в сильном европейском клубе.

«Конечно, он смог бы. У нас тогда были успехи, мы играли в Лиге чемпионов. Он дома себя чувствовал хорошо и остался в ЦСКА. Игорь — легенда, все сложилось отлично для него, я рад за Акинфеева», — цитирует Олича Metaratings.

Напомним, что 37-летний Акинфеев выступает в составе ЦСКА с 2003 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Акинфеев принял участие в 29 встречах в РПЛ, 11 из них проведя «на ноль» и отдав одну голевую передачу. Футболист помог своему клубу завоевать Кубок России.