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Агент Карраскаля признал, что работает над трансфером Хорхе из ЦСКА

Ранее сообщалось, что игрок может перебраться в московское «Динамо».
18 июля 2023 17:06
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Родриго Лопес, представляющий полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в московское «Динамо».

«Мы действительно работаем над трансфером Хорхе из ЦСКА. Сейчас ведем переговоры с несколькими клубами. Это все, что я могу сказать на данный момент», - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что хавбек перебрался в ЦСКА из «Ривер Плейта» в начале 2022 года на правах аренды, а летом красно-синие выкупили игрока за 6 миллионов евро. В минувшем сезоне Хорхе провел за москвичей 34 матча, забил шесть мячейв и отдал шесть результативных передач.

источник: Sport24.ru
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