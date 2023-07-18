Агент Карраскаля признал, что работает над трансфером Хорхе из ЦСКА

Футбольный агент Родриго Лопес, представляющий полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в московское «Динамо».

«Мы действительно работаем над трансфером Хорхе из ЦСКА. Сейчас ведем переговоры с несколькими клубами. Это все, что я могу сказать на данный момент», - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что хавбек перебрался в ЦСКА из «Ривер Плейта» в начале 2022 года на правах аренды, а летом красно-синие выкупили игрока за 6 миллионов евро. В минувшем сезоне Хорхе провел за москвичей 34 матча, забил шесть мячейв и отдал шесть результативных передач.