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«Бавария» объявила о назначении нового спортивного директора

Он сменит на этом посту уволенного со скандалом Салихамиджича.
«Бавария» объявила о назначении нового спортивного директора
18 июля 2023 17:38
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Зальцбург»

Новым спортивным директором мюнхенской «Баварии» станет Кристоф Фройнд, сообщает официальный сайт действующих чемпионов Германии. Специалист приступит к своим обязанностям 1 сентября.

Он сменит на этом посту уволенного со скандалом весной этого года Хасана Салихамиджича. Тот покинул мюнхенскую команду в конце сезона-2022/23 вместе с генеральным директором Оливером Каном. Руководство команды возложило на них ответственность за сезон, в котором «Бавария» едва не упустила чемпионство.

«Мы рады, что смогли привлечь столь опытного и успешного спортивного директора. Убеждены, что он усилит команду вместе с тренерским штабом Томасом Тухелем и техническим директором Марко Неппе», - отметил гендиректор Ян-Кристиан Дризен.

В настоящее время 46-летний австриец является спортивным директором футбольного клуба «Зальцбург», в структуре которого находится с 2006 года.

источник: ФК «Бавария»
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