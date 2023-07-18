«Зенит» остановил продажу билетов на «Вираж» на матч Кубка России

Санкт-петербургский «Зенит» остановил продажу части билетов на трибуну D домашнего стадиона на матч первого тура Кубка России с грозненским «Ахматом», сообщает Telegram-канал действующих чемпионов России.

Причиной такого шага стали технические проблемы. Ситуация связана с невозможностью по объективным причинам провести демонтаж сцены к матчу первого тура Кубка России из-за технических особенностей конструкции и оборудования арены. Фанатский сектор «Вираж» как раз расположен на трибуне D.

Клуб принес извинения болельщикам с «Виража», которые уже приобрели билеты на данный сектор. Им будет автоматически оформлен возврат средств.

Матч против «Ахмата» состоится в Санкт-Петербурге 25 июля.