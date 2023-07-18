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Переговоры ЦСКА и «Бешикташа» по трансферу Зайнутдинова сорвались

Игрок оказался слишком дорогим.
18 июля 2023 17:50
автор: Александр Кожевников

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме поделился информацией о ходе переговоров турецкого клуба с ЦСКА по полузащитнику Бахтиеру Зайнутдинову.

«Бешикташ» полностью закрыл эту книгу, игрок им больше не нужен. Переговоры завершены. Зайнутдинов оказался слишком дорогим», - приводит слова Дикме «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. Всего за армейский клуб он провел 78 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

источник: «Спорт-Экспресс»
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