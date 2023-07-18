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Бесчастных объяснил, что нужно российским игрокам, чтобы уехать в Европу

Тренер начал новый сезон ФНЛ с победы.
18 июля 2023 17:59
автор: Александр Кожевников

Тренер «Родины» Владимир Бесчастных высказался о желании российских игроков продолжать карьеру в Европе.

«Если они не играют в больших командах в России, в Европу будет уехать тяжело. Но это желание я приветствую. Если человек мечтает уехать не просто в Европу, а в топ-5, это значит, что он хочет расти. Но опять-таки если ты не будешь лучшим здесь, то никуда не уедешь», приводит слова Бесчастных «РБ Спорт».

Ранее «Родина» обыграла «Сокол» в 1-м туре нового сезона ФНЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Москвы.

источник: «РБ-Спорт»
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