Бесчастных объяснил, что нужно российским игрокам, чтобы уехать в Европу

Тренер «Родины» Владимир Бесчастных высказался о желании российских игроков продолжать карьеру в Европе.

«Если они не играют в больших командах в России, в Европу будет уехать тяжело. Но это желание я приветствую. Если человек мечтает уехать не просто в Европу, а в топ-5, это значит, что он хочет расти. Но опять-таки если ты не будешь лучшим здесь, то никуда не уедешь», — приводит слова Бесчастных «РБ Спорт».

Ранее «Родина» обыграла «Сокол» в 1-м туре нового сезона ФНЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Москвы.