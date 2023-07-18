Защитник «Челси» перенес серьёзную операцию

Защитник «Челси» Уэсли Фофана перенёс серьёзную операцию по восстановлению передней крестообразной связки, сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

Накануне предсезонного тура «Челси» по США игроки прошли медицинский осмотр, в ходе которого у Фофаны была подтверждена необходимость операции. Из-за этого игрок пропустит поездку в Америку.

Фофана перешёл в состав «Челси» из «Лестер Сити» летом 2022 года. В прошлом сезоне составе «синих» он провел 20 матчей, в которых забил два мяча. По данным Sky Sports, сумма трансфера составила около 75 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за восстановления он также может пропустить начало сезона. Чемпионат Англии стартует 12 августа.