В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Вендела, который может покинуть Россию

Помощник главного тренера «Зенита» Вильям Артур де Оливейра отреагировал на ситуацию вокруг бразильского полузащитника Вендела.

«Вопрос с ним решается на уровне руководства. Последний раз общался с Венделом после отпуска. Всем понятно, что он пока не вернулся, клуб дал разрешение игроку искать новую команду», — приводит слова специалиста Sport24.

Добавим, что контракт хавбека с петербургским клубом действует до лета 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 24 миллиона евро.