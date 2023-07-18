Капитан «Ланса» Фофана стал одноклубником Роналду

Ивуариец Секо Фофана перешёл из французского «Ланса» в «Аль-Наср», сообщается в публикации саудовского клуба в социальных сетях.

Сроки соглашения с 28-летним игроком не уточняются.

Фофана был игроком «Ланса», в который перешёл из итальянского «Удинезе» в 2020 году. Полузащитник также был капитаном команды. Он также вызывался в сборную Кот-д'Ивуара, за которую провёл восемь матчей и забил в них три гола.

Ранее сообщалось, что трансферная сумма составила от 25 до 30 миллионов евро.

В начале этого года в «Аль-Наср» перешёл португальский нападающий Криштиану Роналду.