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Капитан «Ланса» Фофана стал одноклубником Роналду

Футболист также является игроком национальной команды Кот-д'Ивуара.
18 июля 2023 18:26
автор: Александр Евграфов

Ивуариец Секо Фофана перешёл из французского «Ланса» в «Аль-Наср», сообщается в публикации саудовского клуба в социальных сетях.

Сроки соглашения с 28-летним игроком не уточняются.

Фофана был игроком «Ланса», в который перешёл из итальянского «Удинезе» в 2020 году. Полузащитник также был капитаном команды. Он также вызывался в сборную Кот-д'Ивуара, за которую провёл восемь матчей и забил в них три гола.

Ранее сообщалось, что трансферная сумма составила от 25 до 30 миллионов евро.

В начале этого года в «Аль-Наср» перешёл португальский нападающий Криштиану Роналду.

источник: ФК «Аль-Наср»
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