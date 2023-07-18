«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с нападающим сборной Англии Рэшфордом

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом, сообщается на официальном сайте манкунианцев.

Новое соглашение с форвардом рассчитано до 2028 года.

«Я присоединился к «Манчестер Юнайтед» семилетним мальчиком, у которого была мечта. Та же страсть, гордость, решимость добиться успеха движет мной и сегодня, каждый раз, когда мне выпадает честь надеть футболку. У меня уже есть опыт выступления в этом невероятном клубе, но еще многое предстоит сделать и я настроен выиграть больше трофеев в будущем», - сказал Рэшфорд.

Добавим, что 25-летний Рэшфорд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел 56 матчей, в которых отличился 30 забитыми мячами и отдал 11 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.