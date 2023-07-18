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Бояринцев считает, что Павлюченко сможет играть в медиалиге до 50 лет

Роман закончил карьеру в 2022 году.
18 июля 2023 19:20
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказался о выступлениях бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко в медиалиге.

«Это достаточно популярно у молодежи. Ребята, которые заканчивают, с удовольствием туда идут. Но мне куда? Чтобы играть там регулярно, надо держать себя в форме. Роман держит себя в форме, он и во второй лиге недавно еще играл. Я еще «Родину» тренировал, а он играл против нас. Он следит за собой, думаю, лет до 50 может спокойно в медиалиге играть», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Роман Павлюченко завершил профессиональную карьеру в возрасте 40 лет в 2022 году.

источник: «РБ-Спорт»
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