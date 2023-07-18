Соболев и Медина не сыграют за «Спартак» в матче с «Нефтчи»

Александр Соболев и Хесус Медина пропустят товарищеский матч с «Нефтчи» из-за небольшого недомогания. Тренерский штаб решил поберечь футболистов, сообщается на официальном сайте московского «Спартака».

Красно-белые опубликовали стартовый состав на предстоящую игру

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Литвинов, Хлусевич, Мартинс, Мозес, Зобнин (к), Промес, Зиньковский, Мелешин.

В числе запасных заявлены: Селихов, Свинов, Классен, Бонгонда, Бальде, Лайкин, Джикия, Умяров, Игнатов, Чернов, Пруцев, Маслов, Зорин.

Матч состоится в Москве на «Открытие Банк Арене» во вторник и начнется в 20 часов.