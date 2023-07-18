Нагорных назвал цели «Локомотива» на предстоящий сезон

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о целях железнодорожников на предстоящий сезон.

«Перед началом сезона всегда обозначаются задачи. В спорте без этого нельзя. Коллектив у нас сейчас отличный, единый! Команда — сплав мастерства, опыта и молодости! Сезон предстоит непростой. Все соперники укрепились, все готовятся к старту. Легко никому не будет. Много ровных, мастеровитых команд. Мы соответственно настраиваемся на предстоящий чемпионат», - приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

По итогам прошлого сезона московский «Локомотив» набрал лишь 45 очков и занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата.