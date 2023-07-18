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В «Спартаке» отреагировали на слухи о трансфере Санчеса

СМИ связывают Дэвинсона с переходом в московский клуб.
18 июля 2023 19:55
автор: Александр Кожевников

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об информации о возможном переходе защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в состав столичного клуба.

«Санчес? Мы не комментируем трансферные слухи. Работа ведётся, об этом говорил наш генеральный директор. Добавить пока нечего. Давайте дожидаться официальной информации. Трансферная кампания пока не закончена», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 в составе лондонцев он провел 24 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с лилово-белыми действует до конца июня 2024 года.

источник: Чемпионат.com
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