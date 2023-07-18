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«Факел» подписал футболиста сборной Молдовы

Детали соглашения не разглашаются.
18 июля 2023 20:29
автор: Александр Евграфов

Футболист сборной Молдовы Никита Моцпан перейдет в состав «Факела», сообщается в Telegram-канале воронежского клуба.

Детали соглашения с 22-летним полузащитником не разглашаются.

Ранее Моцпан выступал за основную команду «Бэлць» с 2020 года. В минувшем году он выступал за «Хапоэль» из Хайфы на правах аренды, после чего вернулся в родной клуб, в составе которого стал финалистом Кубка Молдовы.

С 2022 года полузащитник вызывается в сборную Молдовы, за которую сыграл в 10 матчах и забил два мяча.

У футболиста также имеется российское гражданство.

источник: ФК «Факел»
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