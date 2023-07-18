«Факел» подписал футболиста сборной Молдовы

Футболист сборной Молдовы Никита Моцпан перейдет в состав «Факела», сообщается в Telegram-канале воронежского клуба.

Детали соглашения с 22-летним полузащитником не разглашаются.

Ранее Моцпан выступал за основную команду «Бэлць» с 2020 года. В минувшем году он выступал за «Хапоэль» из Хайфы на правах аренды, после чего вернулся в родной клуб, в составе которого стал финалистом Кубка Молдовы.

С 2022 года полузащитник вызывается в сборную Молдовы, за которую сыграл в 10 матчах и забил два мяча.

У футболиста также имеется российское гражданство.