«Спартак» и «Нефтчи» проведут товарищеский матч в Баку

Футбольные клубы «Спартак» и «Нефтчи» проведут ответный товарищеский матч в Баку, сообщается на официальном сайте московского клуба.

«В рамках меморандума о спортивном сотрудничестве планируется проведение ответной товарищеской встречи команд в Баку. Кроме того, стороны намерены организовывать матчи между молодежными составами и наладить плотное взаимодействие на уровне академий, включая создание программы по двустороннему обмену молодыми футболистами. «Спартак» и «Нефтчи» будут обмениваться опытом в области подготовки игроков, спортивной медицины, учебных курсов, маркетинга, привлечения болельщиков на матчи, спортивной юриспруденции, работы в информационной сфере, селекции и финансов», - говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

Меморандум рассчитан на два года. Документ подписали генеральный директор «Спартака» Олег Малышев и президент «Нефтчи» Кямран Гулиев.