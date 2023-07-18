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«Спартак» и «Нефтчи» проведут товарищеский матч в Баку

Команды заключили меморандум о сотрудничестве.
18 июля 2023 20:43
автор: Александр Евграфов

Футбольные клубы «Спартак» и «Нефтчи» проведут ответный товарищеский матч в Баку, сообщается на официальном сайте московского клуба.

«В рамках меморандума о спортивном сотрудничестве планируется проведение ответной товарищеской встречи команд в Баку. Кроме того, стороны намерены организовывать матчи между молодежными составами и наладить плотное взаимодействие на уровне академий, включая создание программы по двустороннему обмену молодыми футболистами. «Спартак» и «Нефтчи» будут обмениваться опытом в области подготовки игроков, спортивной медицины, учебных курсов, маркетинга, привлечения болельщиков на матчи, спортивной юриспруденции, работы в информационной сфере, селекции и финансов», - говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

Меморандум рассчитан на два года. Документ подписали генеральный директор «Спартака» Олег Малышев и президент «Нефтчи» Кямран Гулиев.

источник: ФК «Спартак»
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