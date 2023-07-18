Агент Чавеса подтвердил наличие принципиальной договоренности с «Динамо»

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса, рассказал о ходе переговоров по трансферу игрока в «Динамо».

«Да, между «Динамо» и «Пачукой» достигнута принципиальная договоренность о переходе Чавеса», - приводит слова Курти «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что бело-голубые договорились с «Пачукой» о приобретении игрока за 6,5 миллиона евро. При этом опция выкупа 27-летнего хавбека составит 7 миллионов евро. Ожидается, что Чавес прилетит в Москву 21 июля.

К слову, в активе Чавеса 24 матча в составе сборной Мексики, три забитых мяча и одна результативная передача.