ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Агент Чавеса подтвердил наличие принципиальной договоренности с «Динамо»

Футболист «Пачуки» близок к переходу в московский клуб.
Агент Чавеса подтвердил наличие принципиальной договоренности с «Динамо»
18 июля 2023 21:05
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса, рассказал о ходе переговоров по трансферу игрока в «Динамо».

«Да, между «Динамо» и «Пачукой» достигнута принципиальная договоренность о переходе Чавеса», - приводит слова Курти «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что бело-голубые договорились с «Пачукой» о приобретении игрока за 6,5 миллиона евро. При этом опция выкупа 27-летнего хавбека составит 7 миллионов евро. Ожидается, что Чавес прилетит в Москву 21 июля.

К слову, в активе Чавеса 24 матча в составе сборной Мексики, три забитых мяча и одна результативная передача.

источник: «Спорт-Экспресс»
«Локомотив» обозначил цели на предстоящий сезон
На тренировочной базе прошла встреча руководства клуба, футболистов, тренеров и администраторов.
18.07.2023 21:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Торпедо» досрочно расторгло контракт с бразильцем Жажей
Всего он провел за черно-белых шесть матчей. .
18.07.2023 21:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» — «Нефтчи»: красно-белые ведут после первого тайма
Два гола были забиты в течение минуты.
18.07.2023 20:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
Вингер «Лестера» Барнс близок к трансферу в «Ньюкасл»
Рыночная стоимость футболиста составляет 35 млн евро.
18.07.2023 20:44
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Спартак» и «Нефтчи» проведут товарищеский матч в Баку
Команды заключили меморандум о сотрудничестве.
18.07.2023 20:43
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Факел» подписал футболиста сборной Молдовы
Детали соглашения не разглашаются.
18.07.2023 20:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «Спартаке» отметили не лучшие человеческие качества Эраковича, выбравшего трансфер в «Зенит»
Ранее сообщалось, что футболист в последний момент передумал переходить в стан красно-белых.
18.07.2023 20:15
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Спартаке» отреагировали на слухи о трансфере Санчеса
СМИ связывают Дэвинсона с переходом в московский клуб.
18.07.2023 19:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Нагорных назвал цели «Локомотива» на предстоящий сезон
Красно-зеленые по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ стали лишь восьмыми.
18.07.2023 19:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.