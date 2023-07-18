В «Локомотиве» обозначили цели клуба на сезон-2023/24

«Локомотив» обозначил цели команды на предстоящий сезон в российской премьер-лиге и Кубке России, сообщается на официальном сайте железнодорожников.

В преддверии старта нового сезона на тренировочной базе в Баковке прошла встреча руководства клуба, футболистов, тренерского и административного штабов главной команды. По данным руководства, все задачи по ходу проведенных сборов были выполнены.

Целями «Локомотива» на предстоящий сезон являются борьба за место в тройке лучших, а также попадание в финал Кубка России.