«Лужники» попали в рейтинг 100 лучших стадионов мира

Стало известно, что московский стадион «Лужники» занял 58-е место в рейтинг 100 лучших арен мира по версии FourFourTwo.

Отметим, что рейтинг был составлен с учетом пяти критериев: история, атмосфера, вместимость, архитектура и окружающая среда, а также «вау-фактора» (насколько отчаянно футбольные фанаты хотят туда попасть).

Возглавил рейтинг стадион «Бомбонера». На втором месте расположилась арена «Маракана», а тройку лучших замкнул стадион «Сигнал Идуна Парк».

Напомним, «Лужники» были открыты в июле 1956 года. После реконструкции вмещает 81 тысячу человек и является самым большим стадионом России.