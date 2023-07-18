«Бавария» забила 27 безответных мячей в товарищеском матче

Футболисты мюнхенской «Баварии» разгромили любительскую команду «Роттах-Эгерн» в первом товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки.

Встреча завершилась со счётом 27:0 в пользу «Баварии». По пять мячей забили Джамал Мусиала, Матейс Тель и Марсель Забитцер, хет-трик на счету Сержа Гнабри, по голу забили Альфонсо Дэвис, Конрад Лаймер, Нуссаир Мазрауи, Дайот Упамекано, Лерой Сане, Рафаэль Геррейру, Райан Гравенберх, Кингсли Коман и Садио Мане.

Стоит отметить, что в 2019 году встреча этих двух команд в рамках предсезонной подготовки закончилась со счетом 23:0 в пользу «Баварии».

24 июля «Бавария» отправится в предсезонное турне по Азии. Чемпион Германии сыграет в Токио с «Манчестер Сити» (26 июля) и «Кавасаки Фронтале» (29 июля), затем 2 августа в Сингапуре с «Ливерпулем».