Неймар вернется к тренировкам с «ПСЖ»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермена» Неймар частично вернется к тренировкам с командой на текущей неделе, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Франции.

В марте этого года Неймар перенес операцию на лодыжке и пропустил концовку минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет найти 31-летнему Неймару новый клуб. Однако 10 июля Неймар прошел медицинские и физические тесты вместе со своей прежней командой. В минувшем сезоне бразилец сыграл за парижан 29 матчей в различных турнирах, в которых забил 18 мячей.

Также «ПСЖ» сообщил, что защитник Преснель Кимпембе, который в минувшем сезоне получил травму ахиллова сухожилия, вернется в строй в начале августа.