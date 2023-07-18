ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Неймар вернется к тренировкам с «ПСЖ»

Бразильский нападающий в марте перенес операцию на лодыжке.
18 июля 2023 21:59
автор: Александр Евграфов

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермена» Неймар частично вернется к тренировкам с командой на текущей неделе, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Франции.

В марте этого года Неймар перенес операцию на лодыжке и пропустил концовку минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет найти 31-летнему Неймару новый клуб. Однако 10 июля Неймар прошел медицинские и физические тесты вместе со своей прежней командой. В минувшем сезоне бразилец сыграл за парижан 29 матчей в различных турнирах, в которых забил 18 мячей.

Также «ПСЖ» сообщил, что защитник Преснель Кимпембе, который в минувшем сезоне получил травму ахиллова сухожилия, вернется в строй в начале августа.

источник: ФК «ПСЖ»
«Спартак» победил «Нефтчи» в заключительном товарищеском матче перед стартом чемпионата России
Оба гола были забиты в первом тайме.
18.07.2023 22:10
Футбол
автор: Александр Евграфов
Почеттино рассказал о перспективах украинского футболиста Мудрика в «Челси»
Игрок перебрался в лондонский клуб в январе 2023 года.
18.07.2023 22:06
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В УЕФА отреагировали на требование УАФ исключить РФС за участие крымских клубов в чемпионате России
В УЕФА отреагировали на требование УАФ исключить РФС за участие крымских клубов в чемпионате России
Перед стартом сезона-2023/24 «Севастополь» и ялтинский «Рубин» были приняты во Вторую лигу.
18.07.2023 21:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бавария» забила 27 безответных мячей в товарищеском матче
Соперником была любительская команда.
18.07.2023 21:49
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Лужники» попали в рейтинг 100 лучших стадионов мира
Российскую арену оценили в издании FourFourTwo.
18.07.2023 21:46
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Локомотиве» обозначили цели клуба на сезон-2023/24
На тренировочной базе прошла встреча руководства клуба, футболистов, тренеров и администраторов.
18.07.2023 21:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Торпедо» досрочно расторгло контракт с бразильцем Жажей
Всего он провел за черно-белых шесть матчей. .
18.07.2023 21:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
Агент Чавеса подтвердил наличие принципиальной договоренности с «Динамо»
Агент Чавеса подтвердил наличие принципиальной договоренности с «Динамо»
Футболист «Пачуки» близок к переходу в московский клуб.
18.07.2023 21:05
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Спартак» — «Нефтчи»: красно-белые ведут после первого тайма
Два гола были забиты в течение минуты.
18.07.2023 20:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.