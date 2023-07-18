Почеттино рассказал о перспективах украинского футболиста Мудрика в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнение об украинском вингере команды Михаиле Мудрике.

«Я много разговаривал со всеми футболистами. Я вижу, что он очень хороший парень, все еще очень молодой и с невероятным потенциалом. Самое главное - это завоевать доверие», - приводит слова аргентинского специалиста Football London.

Напомним, что 22-летний игрок в январе перешел из донецкого «Шахтера» в стан «аристократов» за 70 миллионов евро. В 15 матчах чемпионата Англии он отличился двумя результативными передачами.