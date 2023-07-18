«Спартак» победил «Нефтчи» в заключительном товарищеском матче перед стартом чемпионата России

Футболисты московского «Спартака» победили бакинский «Нефтчи» в заключительном товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

В составе победителей отличились нападающий Павел Мелешин (34-я минута), а две минуты спустя с передачи Антона Зиньковского гол забил Квинси Промес. На 64-й минуте на поле вышел Тео Бонгонда, для которого эта игра стала дебютной в составе москвичей. На 78-й минуте матч был на некоторое время приостановлен из-за дыма от пиротехники, которую зажгли на трибунах болельщики.

В матче первого тура стартующего чемпионата России «Спартак» на своем поле 23 июля сыграет с «Оренбургом».