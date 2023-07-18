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ОМОН заблокировал выход фанатам «Спартака» после пирошоу

Матч даже приостанавливался из-за дыма от использованной пиротехники.
ОМОН заблокировал выход фанатам «Спартака» после пирошоу
18 июля 2023 22:24
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали выход болельщикам «Спартака» после товарищеского матча с «Нефтчи». В настоящее время болельщики не могут покинуть трибуны «Открытия Банк Арены».

Во вторник в товарищеском матче «Спартак» победил «Нефтчи» со счётом 2:0. В составе победителей отличились Павел Мелёшин и Квинси Промес.

На игре присутствовали активные болельщики «Спартака», которые во время матча зажгли на трибунах несколько файеров. На 78-й минуте матч был на некоторое время приостановлен из-за дыма от пиротехники, которую зажгли на трибунах болельщики.

В матче 1-го тура стартующего чемпионата России «Спартак» на своём поле 23 июля сыграет с «Оренбургом».

источник: «Советский спорт»
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