«Кардифф» полностью оплатил трансфер футболиста, погибшего в авиакатастрофе

Валлийский футбольный клуб «Кардифф Сити» выплатил французскому «Нанту» всю сумму за трансфер аргентинского нападающего Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, сообщается на сайте команды.

«Кардифф» перевел сразу две оставшиеся части трансферной суммы за Салу как того требовала Международная федерация футбола (ФИФА).

Нападающий «Нанта» Сала собирался подписать контракт с «Кардиффом» зимой 2019 года. Клубы заключили договор, однако через два дня Сала трагически погиб во время перелета через Ла-Манш.

«Кардифф» отказался выплачивать всю сумму трансфера, мотивируя это тем, что футболист так и не сыграл за клуб. Однако ФИФА, а также Спортивный арбитражный суд в Лозанне занял сторону «Нанта», обязав «Кардифф» выплатить все 17 млн.

Разбирательство между двумя клубами длилось более четырех лет.

Расследование по делу гибели Салы, начатое прокуратурой Нанта в январе 2020 года, еще продолжается.