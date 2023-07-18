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«Кардифф» полностью оплатил трансфер футболиста, погибшего в авиакатастрофе

Тем не менее, судебный спор между клубами продолжается.
18 июля 2023 22:43
автор: Александр Евграфов

Валлийский футбольный клуб «Кардифф Сити» выплатил французскому «Нанту» всю сумму за трансфер аргентинского нападающего Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, сообщается на сайте команды.

«Кардифф» перевел сразу две оставшиеся части трансферной суммы за Салу как того требовала Международная федерация футбола (ФИФА).

Нападающий «Нанта» Сала собирался подписать контракт с «Кардиффом» зимой 2019 года. Клубы заключили договор, однако через два дня Сала трагически погиб во время перелета через Ла-Манш.

«Кардифф» отказался выплачивать всю сумму трансфера, мотивируя это тем, что футболист так и не сыграл за клуб. Однако ФИФА, а также Спортивный арбитражный суд в Лозанне занял сторону «Нанта», обязав «Кардифф» выплатить все 17 млн.

Разбирательство между двумя клубами длилось более четырех лет.

Расследование по делу гибели Салы, начатое прокуратурой Нанта в январе 2020 года, еще продолжается.

источник: ФК «Кардифф Сити»
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