Промес заявил, что верит в возвращение фанатов «Спартака» на трибуны

Нападающий «Спартака» Квинси Промес оценил поддержку болельщиков в товарищеском матче с «Нефтчи» (2:0). В этой игре форвард отметился забитым мячом.

«Болельщики - топ! Мы очень скучаем по ним! Верю, что однажды они вернутся на трибуны. Все возвращается на круги своя», - приводит слова нидерландского игрока «СЭ».

Напомним, что во втором тайме встреча была приостановлен из-за дыма. Фанаты красно-белых файер-шоу прямо на трибуне. Судейская бригада приняла решение дождаться, пока дым рассеется.