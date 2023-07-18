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Промес заявил, что верит в возвращение фанатов «Спартака» на трибуны

Болельщики устроили яркое шоу в матче с «Нефтчи» (2:0).
18 июля 2023 22:48
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Спартака» Квинси Промес оценил поддержку болельщиков в товарищеском матче с «Нефтчи» (2:0). В этой игре форвард отметился забитым мячом.

«Болельщики - топ! Мы очень скучаем по ним! Верю, что однажды они вернутся на трибуны. Все возвращается на круги своя», - приводит слова нидерландского игрока «СЭ».

Напомним, что во втором тайме встреча была приостановлен из-за дыма. Фанаты красно-белых файер-шоу прямо на трибуне. Судейская бригада приняла решение дождаться, пока дым рассеется.

источник: «Спорт-Экспресс»
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