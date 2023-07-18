Молдавский «Шериф» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Молдавский футбольный клуб «Шериф» разгромил румынский «Фарул» и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Встреча в Тирасполе завершилась со счетом 3:0.

«Шериф» выиграл в основное время 1:0, что по сумме двух матчей привело к ничье. В дополнительное время сильнее оказались хозяева поля. В составе победителей голы забили Амин Талал (45+1-я минута), Джером Мбекели (99) и Петер Адемо (105+1).

Во втором квалификационном раунде «Шериф» сыграет с израильским «Маккаби» из Хайфы, который и в ответном матче победил мальтийский «Хамрун Спартанс» - 2:1.