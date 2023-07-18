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БАТЭ победил албанский «Партизани» и вышел во второй квалификационный этап Лиги чемпионов

Первая встреча между командами завершилась вничью.
18 июля 2023 23:18
автор: Александр Евграфов

Белорусский футбольный клуб БАТЭ победил албанский «Партизани» и вышел во второй квалификационный этап Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Вароши» в венгерском Мезёкёвешде завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев поля.

По решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) команды из Беларуси проводят домашние матчи на нейтральном поле.

В составе победителей отличились Владислав Малькевич (71-я минута) и Дмитрий Подстрелов (90+12). Первый матч между командами завершился со счетом 1:1. Таким образом, белорусская команда одержала победу по сумме двух встреч (3:1).

Следующим соперником БАТЭ станет бывшая команда Александр Кокорина кипрский «Арис». Первая игра состоится 26 июля.

источник: «Советский спорт»
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