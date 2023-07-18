Малком в ближайшее время может покинуть «Зенит»

Саудовский «Аль-Хиляль» хочет подписать полузащитника «Зенита» Малкома. Об этом сообщает журналист Андрей Панков.

По его данным, клуб с Аравийского полуострова добился прогресса в переговорах с питерским грандом.

«Не исключено, что трансфер будет осуществлен», – добавил Панков в соцсети.

Ранее стало известно, что Малком мог уйти в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, однако, французский клуб не смог договориться с «Зенитом» об условиях сделки. Также сообщалось, что 26-летний бразилец интересен «Ювентусу». Туринцы рассматривают вариант с его переходом этим летом.

Добавим, что «Аль-Хиляль» уже подписал двух звезд европейского футбола: защитника Калиду Кулибали и полузащитника Сергея Милинковича-Савича.