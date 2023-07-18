Несколько болельщиков «Спартака» были задержаны после матча с «Нефтчи»

Несколько болельщиков московского «Спартака» были задержаны после футбольного матча с бакинским «Нефтчи», сообщают источники в правоохранительных органах.

Количество задержанных не уточняется. После окончания матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали выход болельщикам «Спартака» и произвели задержания.

Товарищеский матч на «Открытии Банк Арене» в Москве завершился победой хозяев со счетом 2:0. В составе победителей отличились Павел Мелёшин и Квинси Промес.

На игре присутствовали активные болельщики «Спартака», которые во время матча зажгли на трибунах файеры из-за чего на 78-й минуте матч был на некоторое время приостановлен.

Матч проходил без использования карты болельщика.