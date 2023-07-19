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«Урарту» под руководством российского тренера выбыл из Лиги чемпионов, проиграв в серии пенальти

Армянский футбольный клуб уступил боснийскому «Зриньски».
19 июля 2023 00:05
автор: Александр Евграфов

Армянский футбольный клуб «Урарту» под руководством российского тренера Дмитрия Гунько уступили боснийскому «Зриньски» в серии послематчевых пенальти и выбыли из борьбы в Лиге чемпионов.

Дополнительное время матча в Мостаре завершилось со счетом 3:2 в пользу «Урарту». В составе боснийцев отличились Неманья Бильбия (27-я минута) и Томислав Киш (94, пенальти). У гостей дубль на счету Нарека Григоряна (74, 90+1, пенальти), гол также на счету Артема Максименко (105+3). Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу боснийцев.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались хозяева поля, которые и вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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