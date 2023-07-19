«Атлетико» возмущён и разгневан словами Феликса про «Барселону»

Сегодня, 19 июля, издание Relevo сообщает о том, что руководство мадридского «Атлетико» не разрешало своему форварду Жоау Феликсу говорить о желании играть за «Барселону».

Согласно данным источника, глава «матрасников» был в ярости, когда прочитал слова Феликса к СМИ.

«Агент Жоау Феликса прекрасно осведомлен о тех требованиях, которые нужно выполнять его клиенту. С этого момента нам нечего комментировать по этому поводу», — сказали в «Атлетико».

Напомним, текущее соглашение Жоау Феликса с мадридским клубом рассчитано до середины 2027 года. Ранее он говорил, что играть за «Барселону» — его детская мечта, и он хочет скорее её осуществить.