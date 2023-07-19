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«Аль-Хиляль» договорился с «Зенитом» о переходе Малкома

Бразилец близок к переезду в Саудовскую Аравию.
19 июля 2023 08:40
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 19 июля, издание Ariyadhiah сообщает о том, что клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии договорился с «Зенитом» о трансфере бразильского форварда Малкома.

Согласно данным источника, в ближайшее время 26-летний нападающий пройдет медицинское обследование, после чего подпишет соглашение с саудовским клубом.

Ранее СМИ сообщали, что «Аль-Хиляль» готов заплатить за Малкома 50 млн евро, однако официального подтверждения этой информации не было.

В минувшем сезоне 26-летний форвард «Зенита» стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 гола в 27 матчах.

Малком стал игроком санкт-петербургского клуба в середине 2019 года. «Зенит» купил его у «Барселоны» за 45 млн евро с учетом бонусов. Отметим, что зимой 2023 года бразильский форвард получил российское гражданство.

источник: Ariyadhiah
«Аль-Хиляль» готов платить Малкому 18 млн евро в год
В ближайшее время форвард «Зенита» пройдет медицинское обследование.
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