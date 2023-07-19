«Аль-Хиляль» готов платить Малкому 18 млн евро в год

Сегодня, 19 июля, популярный спортивный обозреватель Николо Скира сообщает в своих социальных сетях о том, что «Аль-Хиляль» планирует платить Малкому зарплату 18 млн евро в год.

Согласно данным источника, саудовский клуб уже подготовил контракт для 26-летнего бразильского форварда, который будет рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время нападающий «Зенита» пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта.

Также ряд источников сообщали, что «Аль-Хиляль» уже договорился с российским клубом о трансфере бразильца.

В минувшем сезоне 26-летний форвард «Зенита» стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 гола в 27 матчах.