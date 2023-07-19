Олич раскритиковал трансферную политику «Зенита»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич выразил мнение, что «Зенит» допускает ошибку, создавая костяк команды из иностранных футболистов.

«В нынешних реалиях я бы не закупался иностранцами, как это делают в «Зените», а развивал бы своих футболистов, чтобы спустя какое-то время это принесло пользу сборной», – сказал хорватский специалист в интервью Metaratings.ru.

Ранее «Зенит» подписал защитника Марио Фернандеса, вингера Густаво Маунтана, а также полузащитника Ду Кейроса.