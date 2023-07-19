Денисов прокомментировал возможное давление на Медину со стороны болельщиков «Спартака»

20-летний российский футболист Даниил Денисов, выступающий за «Спартак» на позиции полузащитника, прокомментировал переход Медины и Бонгонда в состав красно-белых.

По словам игрока сборной России, команда хорошо приняла новичков.

«Мы всегда стараемся создать такую атмосферу, чтобы все новички быстро влились в команду. И общаемся, и поддерживаем как на поле, так и вне его. У Тео уже состоялся дебют, чему мы рады. Решение Хесуса? Это был его выбор, не мне его судить. Давление на Медину со стороны болельщиков? Мы в «Спартаке» — тут все постоянно играют под давлением, и это нормально. Думаю, Хесус справится. В любом случае мы его поддержим», — сказал Денисов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Хесус Медина выступал за ЦСКА с начала 2022 года, но спустя полтора года принял решение перейти в «Спартак». Парагваец стал первым футболистом с 1994 года, перешедшим из ЦСКА в «Спартак» напрямую.