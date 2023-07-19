Ориоль Ромеу перешёл в «Барселону», сумма отступных — 400 млн евро

«Барселона» объявила о переходе опорного полузащитника «Жироны» Ориоля Ромеу.

Сегодня, 19 июля, футболист заключил трудовое соглашение до 2026 года. Сумма отступных в его контракте – 400 млн евро. Зарплата игрока не уточняется.

Напомним, 31-летний испанец – воспитанник каталонского гранда, однако за первую команду он не провёл ни одного матча. Также в его карьере были «Челси», «Валенсия», «Штутгарт» и «Саутгемптон».

В прошлом сезоне Ла Лиги Ромеу отыграл за «Жирону» 33 матча, забил 2 гола и получил 8 предупреждений.