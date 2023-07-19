Агент Щенникова заявил, что у Георгия нет вариантов продолжения карьеры

Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал о будущем Георгия Щенникова, интересы которого он представляет.

«Пока у Георгия нет вариантов продолжения карьеры. Как только они появятся, мы сообщим», — заявил Пушкин в интервью Sport24.

Напомним, Георгий Щенников является воспитанником ЦСКА. За основной состав армейцев он дебютировал в 2008 году в 17-летнем возрасте. В июне 2023 года экс-игрок сборной России ушел из ЦСКА в связи с истечением срока соглашения. На данный момент он является свободным агентом.

В составе российской сборной он принял участие на ЧМ-2014 и Евро-2016. Вместе с ЦСКА стал трехкратным чемпионом России.