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Экс-защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди подписал контракт с «Лорьяном»

Недавно он был полностью оправдан после обвинений в изнасиловании.
19 июля 2023 12:48
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 19 июля, пресс-служба французского клуба «Лорьян» объявила о подписании соглашения с 29-летним защитником Бенжаменом Менди.

Контракт с футболистом был подписан на два года.

В 2017 году Бенжамен Менди перешёл в «Манчестер Сити» за 57,7 млн евро, став самым дорогим защитником в истории футбола на тот момент. В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Однако в 2021 году его футбольная карьера оборвалась. С августа 2021 года Менди был отстранён от футбола из-за судебных разбирательств. Ему были предъявлены обвинения в изнасиловании нескольких женщин.

Только 14 июля 2023 года с футболиста были сняты все обвинения. Бенжамен Менди оказался полностью невиновным, но из-за затянувшегося расследования он не выходил на поле два года.

источник: ФК «Лорьян»
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