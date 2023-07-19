Экс-защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди подписал контракт с «Лорьяном»

Сегодня, 19 июля, пресс-служба французского клуба «Лорьян» объявила о подписании соглашения с 29-летним защитником Бенжаменом Менди.

Контракт с футболистом был подписан на два года.

В 2017 году Бенжамен Менди перешёл в «Манчестер Сити» за 57,7 млн евро, став самым дорогим защитником в истории футбола на тот момент. В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Однако в 2021 году его футбольная карьера оборвалась. С августа 2021 года Менди был отстранён от футбола из-за судебных разбирательств. Ему были предъявлены обвинения в изнасиловании нескольких женщин.

Только 14 июля 2023 года с футболиста были сняты все обвинения. Бенжамен Менди оказался полностью невиновным, но из-за затянувшегося расследования он не выходил на поле два года.