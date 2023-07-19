«Зенит» объявит о подписании защитника Страхини Эраковича 20 июля

Издание Mozzart Sport сообщает, что завтра, 20 июля, «Зенит» официально объявит о подписании четырёхлетнего контракта с 22-летним сербским защитником Страхиней Эраковичем.

Согласно данным источника, российский клуб заплатит «Црвене Звезде» 7 млн евро за футболиста. Сам Эракович будет получать 1,5 млн евро в год. Первую половину сезона-2023/24 защитник проведёт в «Црвене Звезде» на правах аренды.

Ранее СМИ сообщали, что Эракович согласовал переход в московский «Спартак», но «Зенит» воспользовался своим правом приоритетной покупки.

Также источник сообщает, что сербский защитник уже прибыл в Санкт-Петербург и на текущий момент проходит медицинское обследование перед подписанием контракта.